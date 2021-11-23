В районе Балтийского вокзала скопились большие пробки после пожара в доме Лялевича

В Петербурге на Обводном канале скопились пробки после пожара в доходном доме Лялевича в Адмиралтейском районе, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Сигнал о пожаре в доме 39, корпус 2, по улице Розенштейна городское управление МЧС получило около 4:00 утра. Здание находится на капитальном ремонте, горели перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. С огнем боролись 83 пожарных и 20 единиц техники. К шести утра пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

На 10:25 остается перекрытым участок от Старо-Петергофского проспекта до улицы Шкапина, затруднено движение от Лермонтовского проспекта до Старо-Петергофского. Скопились автомобилисты от Двинской улицы по Рижскому проспекту до Старо-Петергофского, на самом Старо-Петергофском и близлежащих улицах.

фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО