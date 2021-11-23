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Новости 10:56

Власти Ленобласти проверяют случай с блокадницей, которая сама себе сделала операцию

фото ЗакС политика Власти Ленобласти проверяют случай с блокадницей, которая сама себе сделала операцию

Комитет по здравоохранению Ленобласти проводит проверку из-за случая с пенсионеркой в Выборге с онкологией, которая сделала себе операцию без помощи врачей, передает "Комсомольская правда".

О ситуации рассказала в соцсетях сотрудница выборгской скорой помощи Виктория Шутова. Медик отметила, что женщина пережила войну и блокаду Ленинграда. По ее словам, из-за онкологии у блокадницы развился асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Из-за асцита ей было тяжело ходить, лежать и дышать. Однако своевременной медицинской помощи она не дождалась: по словам медика —  из-за коронавируса. 

Тогда пенсионерка сама себе сделала надрезы по животу ножом, чтобы вывести жидкость. Она была не уверена в успешном исходе, поэтому оставила родным записку, в которой написала, что больше не может терпеть боль. Все обошлось: женщина оказалась в больнице, за ней ухаживают врачи и родные. 

В областном комитете по здравоохранению заявили, что плановая операция не состоялась из-за проблем пенсионерки с анализом: у нее выявили коронавирус.

"Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту", — добавили в комитете.

Пресс-секретарь областного правительства Ирина Сафонкина в разговоре с MR7 сказала, что власти знают о случившемся. По ее словам, родственники пенсионерки обращались за помощью в онкоцентр в Песочном, который относится к Петербургу, а не к Ленобласти.

"В настоящий момент ей оказывается вся необходимая помощь, надеемся на скорейшее выздоровление. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", — сказала Сафонкина.


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