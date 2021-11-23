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Новости 11:05

Власти Петербурга рассмотрят возможность поощрения пожилых людей за вакцинацию

фото ЗакС политика Власти Петербурга рассмотрят возможность поощрения пожилых людей за вакцинацию

На заседании правительства Петербурга 23 ноября врио председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова сообщила, что сейчас в городе от коронавируса вакцинировано около 55% людей старше 60 лет. Это данные на 10 ноября, уточнила Фидрикова.

По ее словам, если правительство Петербурга решит поощрять пожилых людей за прохождение вакцинации, то на это потребуются дополнительные средства из бюджета. Врио председателя комитета сообщила, что для поощрения людей старше 60 лет необходимо более 2 млрд рублей. Фидрикова добавила, что денежные выплаты можно приурочить к памятным датам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил врио главы ведомства подробнее изучить вопрос и предоставить материалы. 

София Саттарова


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