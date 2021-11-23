Смольный рассказал о планах по поддержке пожилых людей

На заседании правительства Петербурга врио председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала о планах по проведению второго этапа программы в интересах россиян старшего поколения. Первый этап прошел 2017-2020 годах, а второй должен продлиться с 2021 года по 2025 год.

Фидрикова сообщила, что комитет по соцполитике проводит и планирует продолжать реализовывать меры по доступности медицинской помощи, по развитию форм соцобслуживания, обеспечению доступа к образовательным ресурсам и другим направлениям. В частности, пожилых людей обучают пользоваться компьютером и интернетом, а также помогают тем, кто находится в поиске работы, рассказала Фидрикова.

Она добавила, что также развивается служба социальных участковых, сиделок и "Школа ухода" для людей, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Также есть отделения временного проживания для пожилых людей, сообщила врио председателя ведомства. Она уточнила, что это необходимо для предоставления отдыха петербуржцам, которые ухаживают за пожилыми родственниками.

Кроме этого, Фидрикова сообщила о развитии электронных ресурсов: навигаторе социальных услуг, колл-центре и профессиональной социотеке. Глава комитета добавила, что поддержка пожилых людей производится в области ихактивной деятельности: действуют кружки по интересам, проводятся спортивные и туристические мероприятия.

София Саттарова