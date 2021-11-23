На Дворцовой площади установят живую ель в 25 метров и "гигантскую" лампу

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 23 ноября сообщил, что в 2021 году на Дворцовой площади установят живую елку. По его словам, об этом просили жители города.

Высота дерева составит 25 метров, сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. Он добавил, что еще 67 искуственных елей будет установлено в разных районах города.

Глава комитета рассказал, что на Дворцовой площади также организуют фотозону. Это будет "гигантская электрическая лампа", уточнил Рябовол. По его словам, такая фотозона дополнит пространство и сделает его более уютным.

Глава Петербурга добавил, что на новогодние праздники планируется провести более 300 событий. Все они будут организованы с соблюдение антикоронавирусных мер из постановления правительства №121, рассказал Беглов.

Напомним, ранее на официальной странице правительства города в соцсети "ВКонтакте" проводили опрос, какую ель устанавливать в 2021 году. Большинство людей проголосовали за живое дерево.

София Саттарова