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Новости 12:17

Судебное заседание по делу о ликвидации "Мемориала"* перенесли на неделю

фото ЗакС политика Судебное заседание по делу о ликвидации "Мемориала"* перенесли на неделю

Резонансное судебное слушание по делу правозащитного центра "Мемориал"*, ликвидации которого добивается столичная прокуратура, Мосгорсуд перенес с 23 на 29 ноября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей суда и ответчика.

Отмечается, что 23 ноября возле здания собралось внушительное количество журналистов и граждан, сочувствующих одной из старейших правозащитных организаций, что повлекло за собой усиление мер безопасности.

Напомним, что претензии силового ведомства к ПЦ вызваны двумя обстоятельствами. Во-первых, "Мемориал"* систематически не маркирует свой контент как контент иностранного агента. Во-вторых, московская прокуратура усматривает в деятельности организации признаки оправдания терроризма: на эту мысль силовиков навело присутствие в списке политзэков, который ведут правозащитники, участников запрещенных в России террористических организаций.

*Минюст внес организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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