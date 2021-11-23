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Новости 13:18

Песков о ликвидации "Мемориала"*: Эта тема не стоит в повестке дня Кремля и президента

фото ЗакС политика Песков о ликвидации "Мемориала"*: Эта тема не стоит в повестке дня Кремля и президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает тему ликвидации общества "Мемориал"* стоящей в повестке и не хочет комментировать ситуацию, передает "Интерфакс".

"Эта тема не стоит в повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня - гораздо более актуальные. В данном случае есть позиция Генпрокуратуры и пока еще нет решения суда. Какие-либо решения может принять в данном случае только суд. Эту ситуацию мы сейчас не хотим комментировать", - сказал Песков

Пескова спросили, что, придерживаясь подобной позиции, не занимают ли власти и президент сторону "тех, кто производил сталинские репрессии, а не сторону жертв". Представитель Кремля счел, что задавший вопрос журналист погрузился "в слишком глубинный анализ" и пытался "проанализировать то, чего нет".

Прокуратура добивается ликвидации "Мемориала"* через суд. По версии ведомства, общество систематически не маркирует контент пометкой иноагента, как предписывает закон. Также прокуратура считает, что в деятельности общества есть признаки оправдания терроризма из-за того, что общество включает в списки политзаключенных тех, кого власти считают участниками запрещенных в России террористических организаций.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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