В Петербурге госпитализировали менее 300 пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 280 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Это меньше, чем в предыдущие дни: 21 ноября Смольный отчитывался о 329 новых госпитализациях, а 20-го - на сотню больше, 429.

На 23 ноября в больницах Петербурга на лечении остаются 6 706 человек с коронавирусом и пневмониями. 625 из них в реанимации, 320 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки был выписан из больниц 71 пациент. Всего в городе развернуто 8 888 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечится 34 771 петербуржец. Бесплатные лекарства на дому при этом получают на 369 человек больше. На карантине находятся 4 439 человек.

Полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса, по данным Смольного, 2 113 775 млн петербуржев. В городе есть запас вакцины в 755 974 дозы.