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Новости 14:13

В России завели 60 дел о фейках про борьбу с коронавирусом

фото ЗакС политика В России завели 60 дел о фейках про борьбу с коронавирусом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, взяв слово на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", рассказал о борьбе своего ведомства с фейками, касающимися борьбы с распостранением коронавируса.

"Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида", - приводит его речь РИА "Новости".

34 из 60 дел, упомянутых Бастрыкиным, уже завершили расследовать.

Отметим, что первое в России дело о фейках про коронавирус возбудили прошлой весной после публикации в соцсетях о мужчине, зараженном COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке. Дело закрыли около года назад за отсутствием состава преступления.


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