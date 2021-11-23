В России завели 60 дел о фейках про борьбу с коронавирусом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, взяв слово на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", рассказал о борьбе своего ведомства с фейками, касающимися борьбы с распостранением коронавируса.

"Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида", - приводит его речь РИА "Новости".

34 из 60 дел, упомянутых Бастрыкиным, уже завершили расследовать.

Отметим, что первое в России дело о фейках про коронавирус возбудили прошлой весной после публикации в соцсетях о мужчине, зараженном COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке. Дело закрыли около года назад за отсутствием состава преступления.