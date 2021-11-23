Через проблемный переезд на проспекте Энергетиков не будут ходить поезда

В Петербурге после долгожданного расширения проспекта Энергетиков в районе железнодорожного переезда товарные поезда не станут ходить на этом участке пути, сообщает "Канонер" со ссылкой на представителей РЖД.

В результате работ, закончившихся в сентябре, вместо двух железнодорожных путей остался один и, кроме того, снесли будку смотрителя: по сути, переезд построили заново. Тем не менее в настоящее время, как рассказали изданию, ведутся бюрократические процедуры для "закрытия путей общего пользования, расположенных на территории парка путей „Охта" станции Дача Долгорукова, ввиду отсутствия необходимости задействовать их в технологическом процессе (ранее парк использовался для временного размещения вагонов)".

Отметим, что проспект Энергетиков на наиболее "пробочном"своем участке между Якорной и Магнитогорской улицами расширяли до четырех полос в течение более двух лет. Низкие темпы работ критиковали петербургские справедливороссы.