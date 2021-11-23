В Смольном обсуждают идею убрать рекламу из петербургского метро

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что из петербургского метро могут убрать рекламу, передает "Фонтанка.ру".

Поляков оговорился, что реклама петербургской подземки не совсем относится к сфере комитета, но дал понять, что такую идею обсуждают. Он связал эту меры с безопасностью перевозок и падением востребованности рекламы в метро.

Идея запретить рекламу в общественном транспорте звучала при обсуждении ожидаемой в Петербурге транспортной реформы. ФАС считает, что такая мера может нанести ущерб малому и среднему бизнесу, поскольку лишит предпринимателей одного из доступных и эффективных инструментов продвижения своей продукции и услуг.