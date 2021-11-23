"Это пытка для молодежи": Глава СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве призвал вернуться к советской системе образования, отменив Единый государственный экзамен для школьников, передает ТАСС.

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты", - сказал Бастрыкин.

По его мнению, прекрасно работала система средняя школа - техникум - высшее образование. Бастрыкин считает, что нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в советских традициях. Он также раскритиковал учебники истории и виртуализацию высшего образованию: по мнению главы СК, так теряется контакт преподавателя со студентами.

фото: sledcom.ru