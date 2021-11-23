ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:47

"Это пытка для молодежи": Глава СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ в России

фото ЗакС политика "Это пытка для молодежи": Глава СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве призвал вернуться к советской системе образования, отменив Единый государственный экзамен для школьников, передает ТАСС.

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты", - сказал Бастрыкин.

По его мнению, прекрасно работала система средняя школа - техникум - высшее образование. Бастрыкин считает, что нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в советских традициях. Он также раскритиковал учебники истории и виртуализацию высшего образованию: по мнению главы СК, так теряется контакт преподавателя со студентами.

 

фото: sledcom.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама