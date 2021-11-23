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Новости 17:29

Комитет Госдумы поддержал предложение Путина увеличить МРОТ до 13,8 тысяч рублей

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал предложение Путина увеличить МРОТ до 13,8 тысяч рублей

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал поддержать поправку об увеличении  минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей, которую предложил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В конце октября Госдума в первом чтении принимала законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей. Ко второму чтению Путин предложил поправку о повышении этой величины еще на 273 рубля.

Комитет поддержал эту идею, как ответственный по законопроекту. Также поправку поддержал профильный комитет по бюджету и налогам. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

 


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