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Новости 17:51

Попова: Снимать коронавирусные ограничения в регионах России категорически рано

фото ЗакС политика Попова: Снимать коронавирусные ограничения в регионах России категорически рано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что снимать ограничительные меры по коронавирусу в ряде регионов преждевременно, передает РИА "Новости".

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Попова обратила внимание на то, что в некоторых регионах "же отменяют те или иные ограничительные мероприятия", как только заболеваемость снижается.

"Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала Попова.

По ее словам, продолжает расти заболеваемость в 18 регионах, в 34 субъектах ситуация стабилизировалась, передает ТАСС. Попова отметила, что заболеваемость по России в целом снизилась более чем на 6% по сравнению с предыдущей неделей. 


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