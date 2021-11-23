Из-за перепалки с полицией в Пулково на спортсменку завели уголовное дело

Петербургское управление СК возбудило уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти в отношении 29-летней спортсменки, сообщает сайт ведомства. Инцидент имел место накануне, 22 ноября в Пулково.

По версии следствия, 63-летний тренер, ехавший со спортсменкой, отказался надеть медицинскую маску. Когда его задерживали и он сопротивлялся полицейским, подопечная тренера "умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту". Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В свою очередь, на тренера составили административный протокол.

Отметим, что накануне на своей странице в Instagram 29-летняя пловчиха Виталина Симонова выложила видеозапись задержания в Пулково тренера Александра Ильина. В своем посте спортсменка указала, что силовики грубо обошлись с Ильиным после его отказа надеть маску.