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Новости 18:35

Мурашко рассказал о полумиллионе россиян, ежедневно прививающихся от коронавируса

фото ЗакС политика Мурашко рассказал о полумиллионе россиян, ежедневно прививающихся от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на очередном заседании правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, озвучил актуальные данные, касающиеся прививочной кампании в стране. Его статистика гласит, что ежедневно в России получает инъекцию от COVID-19 более полумиллиона сограждан, и это позволяет чиновнику говорить об "активно" идущей вакцинации. Только за одну предыдущую неделю прививку сделали 3 млн 163 тысячи россиян, передает РИА "Новости".

Говоря о различных возрастных группах, Мурашко отметил, что граждане старше 60 лет тоже увеличили свою активность: почти 55% из них привито. 

Наконец, министр рассказал о темпах вакцинации от гриппа: через нее прошло уже более 46 млн соотечественников, включая детей.


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