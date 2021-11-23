Мурашко рассказал о полумиллионе россиян, ежедневно прививающихся от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на очередном заседании правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, озвучил актуальные данные, касающиеся прививочной кампании в стране. Его статистика гласит, что ежедневно в России получает инъекцию от COVID-19 более полумиллиона сограждан, и это позволяет чиновнику говорить об "активно" идущей вакцинации. Только за одну предыдущую неделю прививку сделали 3 млн 163 тысячи россиян, передает РИА "Новости".

Говоря о различных возрастных группах, Мурашко отметил, что граждане старше 60 лет тоже увеличили свою активность: почти 55% из них привито.

Наконец, министр рассказал о темпах вакцинации от гриппа: через нее прошло уже более 46 млн соотечественников, включая детей.