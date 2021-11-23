ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:10

Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект нового разводного моста через Неву

фото ЗакС политика Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект нового разводного моста через Неву

На заседании петербургского Совета по сохранению культурного наследия его члены поддержали проект строительства Большого Смоленского моста через Неву, который соединит левобережную и правобережную части Невского района, передает пресс-служба Смольного. В числе преимуществ проекта отмечается, что он призван улучшить качество жизни и транспортную инфраструктуру для 800 тысяч жителей района.

"Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. Он есть в Концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего – также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет – разводной и общедоступный", - приводится комментарий губернатора Александра Беглова.

Ожидается, что по будущей разводной шестиполосной переправе длиной в полтора километра пустят новые маршруты общественного транспорта. Мост за счет средств "Газпрома" планируют открыть до 2028 года. Предполагается, что его арочные пролеты выполнят в стиле, присущем старинным городским мостам.

Отметим, что не все градозащитники приветствуют проект. Некоторые из них считают недопустимым, что из-за будущего моста пойдут под снос восемь дореволюционных зданий на проспекте Обуховской обороны, для чего с одобрения Совета по сохранению культурного наследия придется менять законодательство.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама