Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект нового разводного моста через Неву

На заседании петербургского Совета по сохранению культурного наследия его члены поддержали проект строительства Большого Смоленского моста через Неву, который соединит левобережную и правобережную части Невского района, передает пресс-служба Смольного. В числе преимуществ проекта отмечается, что он призван улучшить качество жизни и транспортную инфраструктуру для 800 тысяч жителей района.

"Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. Он есть в Концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего – также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет – разводной и общедоступный", - приводится комментарий губернатора Александра Беглова.

Ожидается, что по будущей разводной шестиполосной переправе длиной в полтора километра пустят новые маршруты общественного транспорта. Мост за счет средств "Газпрома" планируют открыть до 2028 года. Предполагается, что его арочные пролеты выполнят в стиле, присущем старинным городским мостам.

Отметим, что не все градозащитники приветствуют проект. Некоторые из них считают недопустимым, что из-за будущего моста пойдут под снос восемь дореволюционных зданий на проспекте Обуховской обороны, для чего с одобрения Совета по сохранению культурного наследия придется менять законодательство.