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Новости 23 ноября, 20:51

Издание "Важные истории"* вынудили удалить расследование о мусорном бизнесе

фото ЗакС политика Издание "Важные истории"* вынудили удалить расследование о мусорном бизнесе

В конце прошлой недели редакция "Важных историй"* получила письмо от Роскомнадзора с требованием в течение суток удалить расследовательский материал, посвященный главе "Ростеха" Сергею Чемезову и российскому мусорному бизнесу. В противном случае интернет-изданию пригрозили блокировкой. Об удалении расследования и письме РКН сообщил главред СМИ Роман Анин**, извинившись перед читателями и объяснив, что предпочел из двух зол выбрать меньшее.

"Требование Роскомнадзора – это акт прямой цензуры, все еще запрещенной нашей Конституцией, хотя полагаю, что любители ее переписывать вскоре избавятся и от этого назойливого ограничения собственной власти", - написал Анин** в Telegram-канале "Важных историй"*.

Журналист выразил уверенность, что публикация рано или поздно вернется на свое место. Ее готовили коллеги Анина** совместно с редакцией "Проекта"*** еще до признания последнего нежелательной организацией.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ


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