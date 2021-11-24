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Новости 10:35

Росздравнадзор начал передавать в прокуратуру и СК данные антипрививочников

фото ЗакС политика Росздравнадзор начал передавать в прокуратуру и СК данные антипрививочников

Управления Росздравнадзора по регионам РФ начали собирать и направлять в прокуратуру и Следственный комитет данные о противниках вакцинации от коронавируса: по состоянию на 24 ноября в профильные ведомства поступили заявления на 37 человек, делятся "Известия".

Единственными, кто не ответил не запрос издания и не предоставил данные, стали отделения Росздравнадзора в Москве и Подмосковье.

Наибольшее число антиваксеров обнаружили в Карелии — 18 человек. Кроме того, прокуратуре и СК направили сведения о восьми антипрививочниках в Ростовской области, пяти — в Волгоградской области, двух — в Смоленской области,  и по одному — в Петербурге, Ленобласти, Якутии и Томской области.

Противников прививочной кампании выявляли благодаря мониторингу СМИ, соцсетей и мессенджеров.

Не так давно Росздравнадзор дал своим региональным подразделениям поручение уведомлять прокуратуру и следственные органы о гражданах, распространяющих "заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" от COVID-19.


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