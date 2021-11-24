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Новости 11:19

Во избежание выхода Невы из берегов в Петербурге закрыли дамбу

фото ЗакС политика Во избежание выхода Невы из берегов в Петербурге закрыли дамбу

По причине испортившейся погоды и угрозы дальнейшего усугубления метеорологической обстановки в Петербурге ранним утром 24 ноября решили закрыть все затворы дамбы, сообщает Instagram-аккаунт Комплекса защитных сооружений (КЗС). За два часа до этого по Кронштадтскому фарватеру перестали ходить суда.

Синоптики из ФГБУ "Северо-Западное УГМС" обещают в среду порывы ветра до 22 м/с и существенное повышение уровня воды в устье Невы.

"Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, после полудня давление начнёт расти", - пишет на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Фобос.

В последний раз угроза серьезного наводнения, потребовавшая закрыть дамбу, в Петербурге возникала в конце октября.

фото: dambaspb.ru


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