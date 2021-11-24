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Новости 11:46

Фракция "Яблока" в ЗакСе поддержала губернатора по отказу от "депутатской поправки"

фото ЗакС политика Фракция "Яблока" в ЗакСе поддержала губернатора по отказу от "депутатской поправки"

Глава "Яблока" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов выступил перед коллегами и заявил, что его фракция поддерживает предложение губернатора об отмене "депутатской поправки". Ее отсутствие при принятии бюджета 2022 года — "одно из самых значительных политических решений", сказал Шишлов.

"Депутатская поправка" — механизм, при котором депутат мог внести поправку в бюджет города о выделении определенной суммы на конкретные нужды. Авторы подобных поправок "скрывались", отметил Шишлов. По его словам, поправка коррумпировала депутатов и даже приводила к уголовным делам.

"Яблоко" всегда выступало за отмену "депутатской поправки", напомнил Шишлов. Он заявил, что его фракция не будет голосовать против бюджета на 2022 года из-за отсутствия там "депутатской поправки", хотя в бюджете и остаются недостатки.

В итоге против бюджета проголосовал только один депутат. Воздержались 7 парламентариев.

София Саттарова


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