В России выявили еще 33,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 438 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 240 человека (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 36 682 пациента.

Тройка регионов – лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2 533 новых больных, в Петербурге — 1 387 (на 327 больше, чем накануне), в Подмосковье — 1 842. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3 147 человек с коронавирусом и скончались 73 (накануне — 76).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.