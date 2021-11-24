Суд в Челябинске отменил реальные сроки для анархистов за баннер про ФСБ

Апелляционный суд в Челябинске отменил приговор семейной паре, Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой, которым в сентябре присудили два с половиной и два года колонии соответственно. Дело о хулиганстве отправили на новое рассмотрение, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Активистов, придерживающихся анархической идеологии, выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий.

Поводом для преследования мужа и жены стал баннер с обвинением в адрес чекистов, вывешенный в 2018 году на заборе управления ФСБ по Челябинской области. Силовики настаивали на том, что акция была проведена с использованием оружия, за которое они приняли фаер. Примечательно, что дело рассматривалось три с лишним года и дважды прекращалось за отсутствием состава преступления.