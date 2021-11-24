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Новости 12:53

Створы петербургской дамбы открыли: угрозы наводнения нет

фото ЗакС политика Створы петербургской дамбы открыли: угрозы наводнения нет

Специалисты Комплекса защитных сооружений открыли створы петербургской дамбы, закрытые в ночь на 24 ноября из-за непогоды, охватившей акваторию Финского залива, проинформировали в аккаунте Instagram КСЗ.

"Дирекция КЗС информирует об открытии комплекса защитных сооружений на 11:32. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов. Замечаний по работе оборудования нет", — отчитались в управлении городской дамбы.

Створы защитного сооружения закрыли ранним утром ввиду угрозы наводнения: ночью 24 ноября порывы ветра в акватории Финского залива достигали 22 м/с.

Отметим, что по состоянию на 12:00 уровень воды у Горного университета на набережной В. О. держался на отметке 116 см выше ординара.


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