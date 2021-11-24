На 2-м Муринском проспекте установили энергосберегающее освещение

В Выборгском районе Петербурга пешеходные тропинки по обе стороны 2-го Муринского проспекта получили новое и более мощное освещение, передает пресс-служба комитета по благоустройству. Теперь прохожим, перемещающимся между площадью Мужества и Светлановской площадью, дорогу указывают вместо натриевых светодиодные светильники. Сами фонари при этом менять не стали.

Всего двухкилометровый проспект получил 121 новый источник света, обладающий цветовой температурой 3000 К. Новое освещение позволило наполовину сэкономить потребляемую энергию: на освещение пешеходных тропинок стало уходить 9,6 кВт вместо 20 кВт.

Ранее в 2021 году благоустроили параллельную 2-му Муринскому проспекту аллею академика Лихачева, тоже установив на ней современную систему освещения.

фото: gov.spb.ru