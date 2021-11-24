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Новости 13:24

Прокуратура изучает сообщения о падении девушки в шахту лифта в петербургском ТЦ

фото ЗакС политика Прокуратура изучает сообщения о падении девушки в шахту лифта в петербургском ТЦ

После того, как в петербургских СМИ и пабликах в соцсетях появились сведения о падении девушки в шахту лифта в ТЦ "Континент" на Бухарестской улице, прокуратура Фрунзенского района объявила о начавшейся проверке.

"Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования", - сообщила пресс-служба ведомства.

Издание "Mash на Мойке" сообщает, что накануне вечером лифт в торговом центре застрял на уровне второго этажа. Молодая женщина, находившаяся в нем одна, попробовала выбраться самостоятельно и сорвалась с высоты в шахту лифта на бетонный пол, где с переломами костей и сильным ушибом головы пролежала всю ночь. Утром 24 ноября ее госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе в тяжелом состоянии.


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