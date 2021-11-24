Снегоплавильные пункты Петербурга начали свою работу

С приходом первых обильных снегопадов в Петербурге возобновили работу снегоплавильные пункты, отчитались в пресс-службе Смольного.

"Снежные пункты заранее подготовлены к зимнему сезону, выполнен полный комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Важно, чтобы вывоз и утилизация снежных масс были организованы одновременно с уборкой улиц. От этого зависит экологическая ситуация в городе", - поделился мнением губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Всего снег в городе принимают на переработку 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов, которые совокупно способны переплавить 101,5 тысяч кубометров осадков в сутки.

Точки принимают груженые снегом машины и днём, и ночью.

"Для увеличения эффективности использования существующих мощностей "Водоканал Санкт-Петербурга" ведет работу с СПб ГКУ "ЦКБ" и дорожными организациями для более оперативного распределения транспортных потоков между пунктами с учетом их загруженности, дорожной обстановки, погодных условий", - добавили в Смольном.