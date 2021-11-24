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Сотрудники "Газпрома" на Ямале закупают элитный алкоголь на почти 1,2 млн рублей

фото ЗакС политика Сотрудники "Газпрома" на Ямале закупают элитный алкоголь на почти 1,2 млн рублей

Подразделение "Газпрома", расположенное в городе Надым на Ямале, объявило о закупке элитного алкоголя стоимостью порядка 10-12 тысяч рублей за бутылку. Всего на спиртное филиал госкорпорации готов потратить почти 1,2 млн рублей. На соответствующий тендер обратил внимание телеграм-канал "ЧТД".

Среди позиций можно увидеть 18-летний виски Deanston по 12 300 рублей за единицу и коньяк Martell XO Extra Old по 11 300 рублей за бутылку. Также в списке имеется изысканное вино Chateau Pontet-Canet, стоимость которого доходит до 10 тысяч рублей за штуку.

Наименее "фешенебельные" позиции — 18-летний виски Chivas Regal по 4600 рублей, шампанское Lanson Le Blanc de Blancs Brut по 4500 рублей, а также 60 бутылок водки "Онегин" по 600 рублей за единицу.


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