Неплательщикам из Петербурга и Ленобласти грозят отключить свет

Более 88 тысяч жителей Петербурга и Ленинградской области оказались в числе тех, кто задолжал более 5 тысяч рублей за оплату электроэнергии. Как сообщает пресс-служба "Петроэлектросбыта", у всех них есть в запасе тридцать календарных дней для того, чтобы погасить долг. В противном случае им обещают отключить свет. Отсчет дней начнется с момента получения специального уведомления, которые уже начали рассылать абонентам. В "Петроэлектросбыте" признают, что отключение энергии - крайняя мера.

"Простые напоминания о наличии задолженности и необходимости ее оплаты оказываются эффективными в 70% случаев", - говорится в сообщении.

Больше всего должников на территории Петербурга сосредоточено в исторической части города - Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах. В свою очередь, чаще всего позволяют себе не платить за свет в Ленобласти жители Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов.