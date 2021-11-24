Вакцина от COVID-19 для несовершеннолетних может поступить в оборот до конца года

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая сферу здравоохранения, сообщила на совещании с участием президента, что сегодня, 24 ноября, Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса, предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. По прогнозу чиновницы, в гражданский оборот препарат может поступить уже в декабре, передает РИА "Новости". Его, как и "Спутник V", разработал центр имени Гамалеи.

Для того, чтобы получить прививку такой вакциной, подростку младше 15 лет потребуется согласие родителей.

Президент Владимир Путин в ходе совещания предложил чиновникам подумать над разработкой вакцины от коронавируса, которая подошла бы и самым маленьким россиянам: тем, кому два года и больше.