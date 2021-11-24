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Новости 16:38

В парке "Сосновка" модернизируют площадку для настольных игр

фото ЗакС политика В парке "Сосновка" модернизируют площадку для настольных игр

Пришедший в негодность павильон в парке "Сосновка" на севере Петербурга, в котором десятилетиями собираются любители шахмат и шашек, реконструируют к ноябрю следующего года, передает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов поручил оборудовать площадку газовыми обогревателями для игры в непогоду, а также привести в порядок прилегающую к павильону территорию.

"Парк "Сосновка" уже давно стал популярным местом для любителей игры в шахматы и шашки. Находящийся там павильон требует полной замены. Нужно создать комфортные условия для любителей интеллектуальных игр", - считает Беглов.

В Выборгском районе, где находится "Сосновка", шахматами занимаются в различных кружках, секциях и школах около двух тысяч человек. По оценкам чиновников, еженедельно в парк приходят играть около трех сотен желающих. В основном это пенсионеры.


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