Глава петербургского УГИБДД решил уволиться после затянувшегося конфликта с Плугиным

Начальник управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семёнов подал в отставку: рапорт подан на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, при этом окончательное решение об увольнении силовика будет принимать президент РФ.

Семёнов стал руководителем петербургского управления ГИБДД в 2017 году, однако после того, как в 2019 году у главка МВД по региону сменилось руководство и "у руля" встал Роман Плугин, у него начались проблемы на работе.

Инициатива "убрать" Семёнова лично принадлежил Плугину, утверждает "Фонтанка".

К примеру, в марте текущего года в отношении личного водителя Семёнова Азамата Наренова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве: он совмещал шофёрскую должность с работой оператором передвижного комплекса КРИС-П, на деле не выполняя должностных обязанностей, но исправно получая заработную плату. СМИ писали, что конечной мишенью в данном разбирательстве якобы является непосредственно Семёнов.

Параллельно сотрудники управления собственной безопасности МВД следили за деятельностью инспекторов ГИБДД. По результатам проверки был представлен доклад, в котором сообщалось о наличии у дорожных полицейских тонированных авто, а также о том, что они часто закрывали глаза на подобные правонарушения со стороны рядовых водителей.

Как итог, по поручению Плугина уличённым в несоблюдении правил полицейским были вручены административные протоколы и приказы о неполном служебном соответствии. Инспекторов, отпустивших водителя тонированной машины без протокола, руководитель главка велел перевести в патрульно-постовую службу.

На место Семёнова может прийти замглавы полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Дмитрий Веселов, который перебрался в Петербург вместе с Плугиным в 2019 году.