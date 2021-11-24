В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пенсионеров

Главный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк объявила о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для жителей старше 60 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Также в число тех, кто должен сделать прививку, попали совершеннолетние учащиеся колледжей и вузов.

На заседании областного правительства 24 ноября Историк констатировала, что еще не завершившийся ноябрь стал для региона худшим месяцем с начала пандемии с точки зрения показателей заболеваемости. С 1 ноября зафиксировали 9 750 случаев инфицирования.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора выступило за продление до Нового года всех действующих противоэпидемических ограничений.