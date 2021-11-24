Два дома в исторической части Петербурга пополнили реестр региональных памятников

КГИОП включил 24 ноября в реестр объектов культурного наследия два дома в центральной части Петербурга: это особняк и доходный дом Миллера на Исаакиевской площади (ул. Якубовича, 2) и Городской сиротский дом (Колокольная ул., 16).

"Лицевые фасады особняка и доходного дома по Исаакиевской площади и по улице Якубовича, выполненные в формах эклектики с элементами итальянского ренессанса, сохранились в соответствии с авторским решением 1879 года", - говорится на сайте КГИОП.

Флигели этого здания датируются более ранним временем. Отмечается, что, несмотря на обилие перестроек, все они носили локальный характер. Сегодня бывший особняк и доходный дом отставного инженера-подполковника Карла Миллера используется как жилой.

В свою очередь, история Городского сиротского дома им. генерала от инфантерии Г.Г. Белоградского берет свое начало в 1880-х годах, несмотря на то что генерал еще в 1851 году завещал обустроить в нем приют. В учреждение принимали круглых сирот не старше 10 лет, родившихся в семьях офицеров. В советское время в здании на Колокольной, 16, больше не функционировавшем как приют, обустроили коммунальные квартиры.

фото: kgiop.gov.spb.ru