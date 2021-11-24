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Новости 17:58

Петербургские студенты получили возможность устраиваться на работу в аэропорт Пулково

фото ЗакС политика Петербургские студенты получили возможность устраиваться на работу в аэропорт Пулково

Тысяча петербургских студентов смогут трудоустроиться в аэропорту Пулково: компания "Воздушные ворота Северной столицы" объявила о старте проекта "Взлётная полоса", в рамках которого учащиеся вузов получат возможность попробовать себя в различной занятости в аэропорту, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

"Перед началом работы участники проекта проходят обучение и действуют под руководством опытных наставников. 46 человек уже трудятся в пассажирском отделе. Они регистрируют пассажиров и оформляют багаж. Также к проекту присоединилась Служба бытового обслуживания воздушных судов. В следующем году перечень участвующих подразделений расширится. В перспективе ВВСС планируют принять более тысячи студентов", – сообщили в комтрансе.

Отметим, что петербургские студенты уже проходят практику и впоследствии официально трудоустраиваются на таких городских предприятиях, как СПБ ГУП "Пассажиравтотранс", СПб ГУП "Горэлектротранс" и СПб ГУП "Петербургский метрополитен".


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