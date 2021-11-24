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Новости 18:28

"Интерфакс": В Петербурге задержали бизнесмена Ебралидзе

фото ЗакС политика "Интерфакс": В Петербурге задержали бизнесмена Ебралидзе

Ранее неоднократно судимого петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе 24 ноября задержали силовики, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный компетентный источник. По данным последнего, бизнесмен фигурирует в деле, возбужденном по статье 160 УК (присвоение или растрата).

Агентство пишет, что преследование Ебралидзе может быть связано с пропажей 3 млрд рублей средств "Констанс Банка", главным владельцем которого тот являлся и которого Центробанк лишил лицензии. 

Биография петербургского коммерсанта грузинского происхождения примечательна, в частности, тем, что в 2009 году он выражал желание составить конкуренцию Михаилу Саакашвили в борьбе за президентский пост.


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