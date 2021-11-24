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Новости 18:47

Суд в Лондоне узрел клевету на Абрамовича в книге "Люди Путина"

фото ЗакС политика Суд в Лондоне узрел клевету на Абрамовича в книге "Люди Путина"

Высокий суд Лондона счёл ряд утверждений о деятельности бизнесмена Романа Абрамовича, которые опубликованы в книге издательства HarperCollins "Люди Путина", клеветническими, делится The Telegraph.

В ходе разбирательства издатель настаивал, что изложенные в книге заявления являются частным мнением, однако в итоге суд решил, что в литературе они преподнесены как констатация фактов.

Судья указала, что рядовой читатель, изучив книгу "Люди Путина", может сложить мнение об Абрамовиче как о человеке, действия которого лично координирует нынешний российский президент: якобы предпринимателю было велено предоставить доступ к своим ресурсам под угрозой тюрьмы и обращения его средств в доход РФ.

Кроме того, читатель может сделать вывод, что Абрамович якобы приобрёл ФК "Челси" по указанию Владимира Путина с тем, чтобы Россия "могла получить признание и влияние в Великобритании".

Автором книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" является экс-спецкор Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Издание вышло в свет в апреле 2020 года.

Почти сразу после её публикации российские предприниматели Роман Абрамович, Шалва Чигиринский, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и компания "Роснефть" обратились с исками в суд, требуя привлечь и Белтон, и HarperCollins к ответственности.

Абрамович счёл клеветой заявления о "коррумпированных отношениях" с Путиным и покупке "Челси" якобы по личному указу президента РФ. Бизнесмен также оспорил утверждения о том, что он якобы имеет роль "кассира" и хранителя денег Путина.


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