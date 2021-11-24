В Петергофе началали реставрацию Верхнесадского дома, признанного федеральным памятником

В Петергофе к октябрю следующего года должны будут отреставрировать Верхнесадский дом, построенный по проекту Николая Бенуа, передает пресс-служба государственной административно-технической инспекции. К работам подрядчик, ООО "Реликт", приступил 24 ноября.

Желтое вытянутое двухэтажное здание, находящееся на Правленской улице, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Построенное в середине XIX века в стиле французского классицизма, оно служило одной из императорских летних резиденций.

В последний раз Верхнесадский дом реставрировали почти двадцать лет назад. В 2000-2010-х годах его помещения занимал Музей частных коллекционеров.