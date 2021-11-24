Дачников под Ломоносовом оштрафовали на 900 тысяч рублей за незаконную добычу воды

Чиновники из северо-западного управления Росприроднадзора добились присуждения штрафа владельцам домов из дачного некоммерческого партнерства "Ропшинские горки". ДНП как юридическое лицо, базирующееся в Больших Горках Ломоносовского района, получило взыскание в размере 900 тысяч рублей за пользование подземной водой без разрешительной документации.

"Согласно закону, добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения для садоводческих и некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих массивов должна осуществляться на основании лицензии на пользование недрами", - напомнили в ведомстве.

Согласно внесенному представлению, нарушение должны будут устранить.