Миронов возмутился долгами "Роснано" и призвал кабмин ограничить госкомпании в займах

Известия о тяжелой финансово-хозяйственной ситуации, в которую попала госкомпания "Роснано", погрязшая в долгах, встретила недовольство со стороны лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова. В своей оценке он опирается на информацию, согласно которой из 134 млрд рублей долгов компании целых 108 млрд обеспечены государственными гарантиями.

"Кто и зачем одобрял многомиллиардные кредиты, а тем более под госгарантии? Как известно, занимать приходится чужие, а отдавать с процентами свои, в данном случае бюджетные, то есть народные деньги", - возмутился политик через свою пресс-службу, полагая, что этот сюжет должен заинтересовать как Счетную палату, так и Генпрокуратуру.

Миронов убежден, что кабинет министров должен перестать позволять госкомпаниям бросаться в "финансовые авантюры", которые гораздо больше подходят частным игрокам на рынке. Депутат Госдумы настаивает на установлении более строгих правил для организаций, подобных "Роснано".