Совет МО "Константиновское" не стал лишать полномочий мундепа Крупко

Совет муниципального образования "Константиновское" 24 ноября рассмотрел вопрос о лишении полномочий депутата-самовыдвиженки Ольги Крупко. Она сообщила ЗАКС.Ру, что письмо с таким требованием 30 сентября направила прокуратура из-за якобы не поданных отчетов о доходе супруга и трех несовершеннолетних детей мундепа. Крупко утверждает, что все документы сдала, как и свою декларацию. Мундеп рассказала, что письмо из прокуратуры уже рассматривали на одном из прошлых заседаний - тогда полномочия не сняли.

Этот вопрос подняли снова и внесли в повестку дня заседания 24 ноября, которое было назначено на 17:00. Крупко заявила, что вместе с ней к муниципалитету пришли другие люди для поддержки, но в помещение их не пустили. Депутат заявила, что вход преградили трое неизвестных мужчин.

- Те, кто пришел поддержать меня, вызвали полицию, потому что никто не имел право не пускать - муниципалитет работает до 18:00 часов. И этих трех мужчин в полицию забрали для дачи разъяснений, - сказала Крупко.

Она добавила, что позже ее все же пустили на заседание совета. Ряд депутатов предложили голосовать по вопросу тайно, но единства мнений не было, рассказала мундеп. В открытом рассмотрении голосов для снятия полномочий не набралось, сообщила Крупко.

- Я так понимаю, они немножко забоялись, потому что мы привлекли общественность. И видео снималось, - поделилась мнением мундеп.

Депутат рассказала, что еще летом 2021 года комитет территориального развития направил в муниципалитет письмо, в котором тоже сообщил о якобы наличии нарушений в ее декларации. Тогда ей вынесли предупреждение. По какому документу голосовали 24 ноября, Крупко не знает. Она напомнила, что требования прокуратуры необходимо было рассмотреть в 30-дневный срок, который истек еще в октябре.

София Саттарова