ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:49

Смольный готов потратить 11 млн рублей на строительство велодорожки вдоль Финского залива

фото ЗакС политика Смольный готов потратить 11 млн рублей на строительство велодорожки вдоль Финского залива

Петербургские власти готовы вложить 11 млн рублей в строительство нового велосипедного маршрута, который должен появиться в Курортном районе города. Тендер, размещённый Городским центром управления парковками, доступе на портале госзакупок.

В технической документации указано, что новый маршрут должен соединить Лахту с посёлком Смолячково по берегу Финского залива. Будущий подрядчик должен подготовить технико-экономическое обоснование для нового проекта.

Само возведение велоинфраструктуры рассчитано на два этапа: в 2021 году исполнитель получит 5,5 млн рублей и аналогичную сумму в 2022 году.

Заявки претенденты на контракт могут отправлять вплоть до 2 декабря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама