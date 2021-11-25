Смольный готов потратить 11 млн рублей на строительство велодорожки вдоль Финского залива

Петербургские власти готовы вложить 11 млн рублей в строительство нового велосипедного маршрута, который должен появиться в Курортном районе города. Тендер, размещённый Городским центром управления парковками, доступе на портале госзакупок.

В технической документации указано, что новый маршрут должен соединить Лахту с посёлком Смолячково по берегу Финского залива. Будущий подрядчик должен подготовить технико-экономическое обоснование для нового проекта.

Само возведение велоинфраструктуры рассчитано на два этапа: в 2021 году исполнитель получит 5,5 млн рублей и аналогичную сумму в 2022 году.

Заявки претенденты на контракт могут отправлять вплоть до 2 декабря.