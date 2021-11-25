Вице-губернатор Повелий и начальник жилкома поручили районным главам нанять больше кровельщиков

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий и руководитель жилищного комитета Олег Зотов дали районным главам поручение в кратчайшие сроки увеличить штат кровельщиков.

Разговор об этом зашёл в ходе совещания чиновников с представителями администраций районов Северной столицы. На данный момент в городских управляющих компаниях числятся 535 специалистов по крышам, Повелий потребовал нанять ещё, чтобы их число составило 729.

Отчитаться о проделанной работе районные главы должны до 1 декабря.

Если город накроют обильные снегопады, к уборке крыш дополнительно привлекут 2,8 тысяч кровельщиков на аутсорсинге. Отмечается, что у всех имеется необходимый набор профессиональных документов для выполнения высотных работ.

Повелий поручил ликвидировать снег на крышах максимально оперативно.