Комиссия ЗакСа одобрила федеральный закон о QR-кодах

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга одобрила вынесение на рассмотрение пленарного заседания федерального закона о QR-кодах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ обсудили совместно с представителями различных ведомств города, в том числе специалистками из комитета по здравоохранению Петербурга и управления Роспотребнадзора. Последние поддержали принятие документа.

Депутаты в составе комиссии также голосовали за его одобрение, кроме парламентария от "Яблока" Бориса Вишневского. Он заявил, что выступает за вакцинацию от коронавируса и сам уже привился, но законопроект надо дорабатывать. По его мнению, не ясно, в какой степени менее опасны вакцинированные, переболевшие неофициально или получившие медотвод. Последние тоже заболевают и могут заражать людей, но доступ к организациям получают в отличие от переболевших без обращения к врачам, отметил Вишневский. Он добавил, что также требуется признать иностранные вакцины, обеспечить финансовую помощь людям и организациям, и другое.

Напомним, федеральный закон о QR-кодах определяет, куда могут попасть вакцинированные от коронавируса люди, а не вакцинированные - не могут. Также документ предполагает введение ограничений на пользование самолетами и поездами для тех, кто не привился от коронавируса. Законопроект направлен в региональные парламенты, чтобы те дали ему свою оценку. Государственная Дума планирует рассмотреть документ 16 декабря.

София Саттарова