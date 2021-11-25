ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:17

Число погибших при аварии в шахте в Кузбассе увеличилось до девяти человек

фото ЗакС политика Число погибших при аварии в шахте в Кузбассе увеличилось до девяти человек

В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли шесть человек, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Цивилев.

Авария произошла 25 ноября. Задымление произошло в вентиляционном штреке. По данным властей Кемеровской области, на момент аварии в шахте находились 285 горняков, на поверхность подняли 237 человек.

"В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", - написал Цивилев.

Обновлено 11:20 Власти сообщили, что число погибших возросло для девяти, передает РИА "Новости".

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что оставшиеся в шахте горняки не могут выйти сами из-за сильного задымления и удаленности штрека, к ним отправились спасатели. ТАСС со ссылкой на данные Ростехнадзора отметил, что на шахте произошел взрыв в одном из штреков.

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте работают следователи-криминалисты, туда же направилось руководство управления.

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама