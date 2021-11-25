Число погибших при аварии в шахте в Кузбассе увеличилось до девяти человек

В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли шесть человек, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Цивилев.

Авария произошла 25 ноября. Задымление произошло в вентиляционном штреке. По данным властей Кемеровской области, на момент аварии в шахте находились 285 горняков, на поверхность подняли 237 человек.

"В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", - написал Цивилев.

Обновлено 11:20 Власти сообщили, что число погибших возросло для девяти, передает РИА "Новости".

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что оставшиеся в шахте горняки не могут выйти сами из-за сильного задымления и удаленности штрека, к ним отправились спасатели. ТАСС со ссылкой на данные Ростехнадзора отметил, что на шахте произошел взрыв в одном из штреков.

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте работают следователи-криминалисты, туда же направилось руководство управления.

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области