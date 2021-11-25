ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:40

В России выявили еще 33,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 1,5 тысячи

фото ЗакС политика В России выявили еще 33,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 1,5 тысячи

В России за последние сутки зафиксировано 33 796 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 9 468 189 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 1238 летальных исходов: этот показатель не опускается ниже 1,2 тысяч с 9 ноября. По официальным данным, от коронавируса на 25 ноября умерли 269 057 россиян.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва на первом месте, там за сутки выявили 3349 случаев COVID-19. Петербург на втором, здесь заболели еще 1538 человек. Подмосковье на третьем месте: там заразились еще 1483 человека.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама