В России выявили еще 33,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 1,5 тысячи

В России за последние сутки зафиксировано 33 796 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 9 468 189 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 1238 летальных исходов: этот показатель не опускается ниже 1,2 тысяч с 9 ноября. По официальным данным, от коронавируса на 25 ноября умерли 269 057 россиян.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва на первом месте, там за сутки выявили 3349 случаев COVID-19. Петербург на втором, здесь заболели еще 1538 человек. Подмосковье на третьем месте: там заразились еще 1483 человека.