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Новости 12:55

Песков: Недовольных ковидными ограничениями граждан меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых

фото ЗакС политика Песков: Недовольных ковидными ограничениями граждан меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что недовольных введенными из-за коронавируса ограничениями меньше, чем тех, то хочет остаться в живых во время эпидемии, передает ТАСС.

Пескова спросили, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста в стране из-за ограничений.

"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", - ответил Песков.

По словам Пескова, в Кремле признают, что власти столкнулись со сложностями из-за введения QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает "Интерфакс". Он отметил, что с этим связано то, что депутаты Госдумы затягивают с принятием соответствующего законопроекта. 

"Это сложная задача, и каждый раз предстоит пройти по очень-очень узкому лезвию - с одной стороны, спасти людей и обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны", - отметил Песков.

 


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