Основной корпус Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём нековидных пациентов

Расположенный на Народной улице основной корпус Госпиталя для ветеранов войн вновь начал принимать плановых и экстренных пациентов, для которых развёрнуто 832 места, известил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании", — прокомментировали открытие нековидного отделения в пресс-службе комздрава.

В то же время принимающий COVID-заражённых стационар-трансформе Госпиталя для ветеранов войн, рассчитанный на 405 коек, будет работать в прежнем режиме.

Не так давно в одном из корпусов "Ленэкспо" свернули 200 ковидных коек.