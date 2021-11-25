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Новости 13:31

Основной корпус Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём нековидных пациентов

фото ЗакС политика Основной корпус Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём нековидных пациентов

Расположенный на Народной улице основной корпус Госпиталя для ветеранов войн вновь начал принимать плановых и экстренных пациентов, для которых развёрнуто 832 места, известил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании", — прокомментировали открытие нековидного отделения в пресс-службе комздрава.

В то же время принимающий COVID-заражённых стационар-трансформе Госпиталя для ветеранов войн, рассчитанный на 405 коек, будет работать в прежнем режиме.

Не так давно в одном из корпусов "Ленэкспо" свернули 200 ковидных коек.


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