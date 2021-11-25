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Новости 14:12

На рекламу соцсетей комитета по молодежной политике потратят до 1,7 млн рублей

фото ЗакС политика На рекламу соцсетей комитета по молодежной политике потратят до 1,7 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга 25 ноября разместил на портале госзакупок два извещения о проведении электронных аукционов на оказание услуг по размещению таргетированной рекламы в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Telegram и TikTok. На привлечение молодежи на мероприятия комитета готовы выделить до 1,7 млн рублей. 

Продвигать будут пять групп "ВКонтакте", три аккаунта в Instagram, два канала в Telegram и один аккаунт в TikTok, на который на момент написания заметки подписано 37 человек. Кроме официальной страницы комитета буду рекламировать "Социальный Петербург", "Добрый Петербург", "Патриотический Петербург", "Форум "Выше Крыши" и "Гонку ГТО". 

Исполнителю придется разработать эксклюзивную концепцию рекламной кампании, которая должна учитывать временные, региональные и демографические показатели. При написании рекламных постов следует "умеренно" использовать эмодзи - не более трех в каждой публикации. Продвижение планируют закончить к середине декабря 2021 года. Прием заявок закончится в начале декабря. 

При анализе успешности рекламной кампании будут учитывать количество новых подписчиков на ресурсах комитета: их аккаунты должны быть созданы более месяца назад, а количество других подписок не должно превышать 1000. Одного подписчика "ВКонтакте" оценят в 40 рублей, а в TikTok - лишь в 15 рублей. Дороже всего обойдутся подписчики из Instagram и Telegram - по 51,3 рубля за одного "живого" человека. 

Ранее комитет по молодежной политике заказал съемку видеороликов для социальных сетей. На них были готовы потратить до 2,3 млн рублей. Победителем определили индивидуального предпринимателя Соболеву Валентину Юрьевну, которая предложила выполнить контракт за 628 тысяч рублей.  

Константин Леньков


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