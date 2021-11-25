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Новости 14:26

Исполнительный директор Шанинки дала показания против ректора Сергея Зуева

фото ЗакС политика Исполнительный директор Шанинки дала показания против ректора Сергея Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Кристина Крючкова дала показания против ректора вуза Сергея Зуева, уведомил "Интерфакс" знакомый с ходом следствия источник.

"Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела", — поделился собеседник агентства, добавив, что после этого Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в конце сентября в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой возбудили уголовное дело о мошенничестве. В начале октября её поместили в следственный изолятор.

Как полагают в СК, Ракова якобы лоббировала выделение бюджетных средств  "Фонду новых форм развития образования", принадлежащему Минпросвещения, который заказал некие работы у субподрядчика — Шанинки. По версии следствия, работы по контрактам выполнены не были, а деньги за них вузу всё равно перечислялись.

Другими фигурантами разбирательства, кроме Раковой, являются два управляющих директора Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, Крючкова и Зуев. Все находятся под арестом.


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